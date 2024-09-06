Отец Тюкавина назвал последний неудачный матч сына

Отец форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин рассказал, когда, по его мнению, его сын провёл последний неудачный матч.

«В первые два-три матча этого сезона мне не очень нравилась его игра. Отдельные моменты мне не понравились, обсуждать я их сейчас не буду, но он ко мне прислушался. В следующих матчах я уже увидел того Костю, которого привык видеть», - говорит Тюкавин-старший для Metaratings.

Всего в этом сезоне Тюкавин вышел на поле в составе «Динамо» в восьми матча в рамках всех турниров, забил в них он лишь один гол и дважды отличился ассистом. Все голевые действия форвард оформил в рамках РПЛ.

Агент спрогнозировал, когда Тюкавин начнёт стабильно забивать