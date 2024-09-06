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Дьяков оценил перспективы «Спартака» со Станковичем

06 Сентября 2024 • 16:47 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Экс-футболист «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался об игре основной команды «красно-белых» при Деяне Станковиче.

По мнению эксперта, «Спартак» хорошо смотрится на старте сезона, за исключением матчей с «Оренбургом» и «Ахматом».

«У «красно-белых» под началом Деяна есть перспективы для дальнейшего роста. Но для более точных прогнозов нужно еще немного времени»,
— приводит слова Дьякова Legalbet.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом. На данный момент «красно-белые» находятся на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 14 баллов. Отставание москвичей от лидера составляет всего три очка.

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