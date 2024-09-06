Гранат назвал главную беду московского «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о главной проблеме «бело-голубых» на данный момент. По его мнению, «Динамо» очень много пропускает.

«И в прошлом году у них была не самая сильная оборона. Это беда «Динамо». Тот же матч с «Оренбургом» возьмём. Где были центральные защитники в первом тайме?», - рассуждает Гранат для Metaratings.

Как добавил Гранат, его очень удивляет, что капитан команды является игроком центра обороны. У Марцела Лички эту роль исполняет парагваец Фабиан Бальбуэна.

«Динамо» в седьмом туре поделило очки на выезде с «Оренбургом» (2:2).