Слишкович получил вопрос о своём будущем

Бывший тренер столичного «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своём ближайшем будущем.

«Есть ли у меня предложения от клубов РПЛ? Нет, пожалуйста. Про это я не хочу разговаривать», — приводит слова Слишковича Legalbet.

Напомним, Слишкович работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. После окончания прошлого сезона он покинул команду по собственному желанию.

В настоящий момент главным тренером столичного клуба является Деян Станкович. Вместе с ним команда находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 14 набранных очков.