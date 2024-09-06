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В «Ахмате» объявили имена ассистентов Ташуева официально

06 Сентября 2024 • 16:31 Комментировать

На неделе в грозненский «Ахмат» на место главного тренера вернулся Сергей Ташуев. В клубе назвали двух ассистентов, которые будут помогать специалисту.

Старшим тренером будет Фёдор Щербаченко, ранее известный по работе с «Мордовией» и волгоградским «Ротором». Ещё одним помощником станет Андрей Фёдоров, бывший футболист казанского «Рубина».

«Ахмат» по итогу семи туров РПЛ терпит бедствие. Грозненский клуб при Магомеде Адиеве идёт лишь на 15-м месте таблицы с пятью набранными баллами. В восьмом туре первым матчем Ташуева после возвращения в клуб станет игра с «Динамо» в гостях в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Фёдор Щербаченко Андрей Фёдоров Ахмат ещё теги
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