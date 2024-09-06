Кузьмичёв: Игра Жозе — разочарование для «Спартака»

Известный футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался об игре новичка «Спартака» Виллиана Жозе.

«Первые впечатления от игры Жозе не самые позитивные. Он выглядит тяжело. Может, это вообще связано с физиологией. Не увидел, что у него есть чувство гола. Это разочарование для «Спартака», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению специалиста, если у «Спартака» есть еще кто-то на примете, то нужно быстро оформить трансфер, но можно и завершить осенний отрезок с теми, кто есть, а зимой заняться поисками новичка.

В составе «Спартака» 32-летний Жозе принял участие в шести матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.