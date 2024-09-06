И снова 3:0 – Россия разгромила Вьетнам и в матче молодёжных сборных

В четверг сборная России разгромила Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0. На следующий день на футбольном поле пересеклись молодёжные сборные стран. Эта игра тоже завершилась с результатом 3:0.

Всего три гола молодёжная сборная России организовала после перерыва. Авторами результативных ударов стали Лепский, Колтаков и Дорофеев.

Молодёжная сборная России – молодёжная сборная Вьетнама – 3:0 (0:0)

Голы: Лепский, 58 – 1:0, Колтаков, 78 – 2:0, Дорофеев, 82 – 3:0

В понедельник, 9 сентября, молодёжные сборные России и Вьетнама пересекутся снова. Игра стартует в 13:00 по московскому времени.