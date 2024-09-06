Юран рассказал, где хочет работать

Экс-наставник «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о своём будущем.

Напомним, с апреля текущего года российский специалист находится без работы.

Юран заявил, что он хочет как можно быстрее вернуться к тренерской деятельности, но не все зависит от него.

«Не исключаю, что могу рассмотреть предложения от клубов Первой лиги. Хотя, я там уже достаточно поработал, решал задачи. Но приоритет — РПЛ», — приводит слова Юрана портал «РБ Спорт».

Напомним, Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 по апрель 2024 год. Ранее тренер руководил «Химками», «Балтикой», «Сибирью» и многими другими командами.