«Спартак» не собирался покупать Голенкова

Нападающий «Ростова» Егор Голенков не перейдёт в московский «Спартак».

Ранее появилась информация, что «красно-белые» рассматривали возможность трансфера 25-летнего форварда.

Журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале о том, что «Спартак» даже не рассматривал Голенкова. По данным источника, агенты предложили Голенкова столичному клубу, но «красно-белые» сразу отказались от подписания игрока.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в два миллиона евро.