Кечинов не верит, что Промес вернётся в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию и его контракте с дубайским клубом «Юнайтед».

- Квинси Промес подписал контракт с клубом из Дубая «Юнайтед». Как восприняли эту новость?

- Спокойно. Значит, у него там дела наладились, раз он играет в футбол, а не сидит в тюрьме. За него можно только порадоваться.

- В контракте Промеса есть опция бесплатного возвращения в «Спартак». Верите, что он еще может вернуться?

- Нет, не верю. Во-первых, мы еще не знаем до конца, как и что с его делом. Во-вторых, не думаю, что «Спартак» его возвратит после всего того, что было.

- Почему?

- Потому что имиджевая составляющая будет не на руку «Спартаку». Не думаю, что он вернется.

- Но если бы Квинси вернулся, он смог бы он добавить в атаке больше креатива с Угальде и Барко.

- То, что он хороший футболист, все прекрасно знают. В нашем чемпионате игроки такого уровня – редкость. Поэтому если бы он вернулся – это было бы усиление. Но после такой громкой истории не думаю, что это возможно. Для «Спартака» это была бы не очень хорошая имиджевая история.

- «Спартак» сумел пережить потерю своего главного лидера Промеса?

- В данный момент уже да. В прошлом сезоне были вопросы, когда без него клуб беззубо играл в атаке и долгое время не мог забить. Соболев, Зиньковский не могли его полностью заменить. Сейчас ситуация другая. «Спартак» практически в каждом матче забивает по три мяча. Появился ключевой футболист – Барко, который, я надеюсь, на долгое время заменит Квинси. Сейчас команда справилась с потерей Промеса.

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- Тогда странной выглядит ситуация с опцией бесплатного возвращения в «Спартак» в контракте Промеса. Видимо, ему никто из клуба не говорил, что он не нужен команде.

- Давайте подождем. Сейчас у него договор в дубайской командой, значит, он будет играть там. А в целом мне трудно рассуждать об этой ситуации, потому что я ее не знаю. Но я не верю, что Промес вернется в Россию.

Елена Григорьевская