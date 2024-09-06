Бобёр высказался о возвращении Сергеева в «Крылья Советов»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр дал комментарий о возвращении в клуб нападающего Ивана Сергеева.

«Сергеев – серьёзное усиление для «Крыльев». Иван много забивает, хороший нападающий. Ему не нужно время на адаптацию, потому что он знает требования тренера, команду», - сказал Бобёр, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Бобёр выразил надежду на то, что Сергеев будет лидером линии нападения «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» располагаются на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги с шестью очками. Ближайший матч самарская команда проведёт в пятницу, 13 сентября, - против «Рубина».