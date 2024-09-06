Александр Медведев: «Сергеев — образец трудолюбия, самоотдачи и скромности»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о бывшем нападающем команды Иване Сергееве.

Напомним, 29-летний футболист вернулся в «Крылья Советов» после двух с половиной лет выступления за «Зенит».

«Иван внес серьезный вклад в победы и титулы клуба. Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший «Зениту» вторую звезду. Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Функционер добавил, что двери в «Зенит» всегда будут открыты для Сергеева.

В нынешнем сезоне Сергеев принял участие в пяти матчах в составе «Зенита» и стал автором одной результативной передачи.