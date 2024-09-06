Мостовой: Карпин учился на моей игре

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

По словам Мостового, у него нет конфликтов или каких-либо других проблем с Карпиным. Мостовой отметил, что они с Карпиным являются бывшими партнёрами по командам. В то же время Мостовой сообщил, что Карпин учился на его игре.

«Когда он появился в «Спартаке», я уже был двукратным чемпионом Советского Союза и одним из лучших футболистов страны. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе Карпин. Как и я когда-то учился на игре Черенкова и Родионова», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

В настоящий момент Валерий Карпин тренирует «Ростов» и национальную сборную России. Специалист сейчас готовит сборную к товарищескому матчу против Таиланда, который запланирован на 7 сентября.