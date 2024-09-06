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Какие проблемы вскрыл «Краснодар» у «Локомотива»

06 Сентября 2024 • 17:00 Комментировать

Проблемы были вскрыты предсказуемые – читались они раньше. Главная из них – команде нужны трансферы. Стан «железнодорожников» пополнили Дмитрий Воробьев, Антон Митрюкин и Артём Тимофеев. Покинули клуб: Артём Дзюба, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Максим Глушенков. И кажется, «Локо» больше потерял, чем приобрёл.

Команде нужно усиление – этого не отрицает и Михаил Галактионов. Уверен, что главный тренер своей работой уже доказал, что он имеет право на укрепление состава, так как сейчас из него выжимается максимум.

«Железнодорожники» по ходу чемпионата пропустили шесть мячей, что является худшим показателем среди топ-6 команд. Чувствовалось, что некоторые победы клуб одерживал не на классе, а на эмоциях и где-то на везении. Да, в спорте без фортуны никуда, но так не может продолжаться вечно. Вспоминаются встречи с ЦСКА, «Акроном» и «Ростовом. Отсутствие стабильности не может привести к титулам.

У команды Галактионова банально короткая скамейка запасных. Честно говоря, я не вижу игроков, которые выходом со скамейки могли бы усилить игру.

Всё-таки не бывает так, чтобы результат был достигнут за счёт экономии состава. Да и отсутствие вариативности не сулит ничего хорошего. Дистанция длинная и каждый штык на вес золота.

Тем не менее не стоит сгущать краски, ведь хорошо, когда о своих проблемах ты знаешь в начальной фазе чемпионата, знаешь, над чем нужно работать. Из разных источников известно, что руководство «железнодорожников» начало работать по этому вопросу, тем более что нет необходимости собирать мозаику с нуля, а всего лишь нужно добавить некоторые штрихи. Если удастся усилить оборону, то многие проблемы уже будут решены.

Кто-то скажет, что у новых игроков не будет времени на то, чтобы сыграться, что, возможно, в качестве жертвы окажется результат. Но и здесь не всё однозначно. Таблица чемпионата плотная, и нет команд, которые будут идти как часы, значит у команды будет право на маленькие ошибки, а также не забудем и про зимний перерыв. С большой долей вероятности «Локомотив» удачно завершит первый круг, а дальше всё зависит от руководства клуба, тренерского штаба и самих игроков.

Мы даже считаем, что это приятная проблема. Состав подбирался максимум для того, чтобы войти в топ-5. Ряд экспертов считает, что «железнодорожники» будут середняком таблицы. Однако работа главного тренера, характер команды диктуют условия другой жизни – более приятной, вплоть до борьбы за чемпионство. Просто для осуществления этой миссии нужен ещё один пазл в виде усиления некоторых позиций.

Антон Карасевич

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