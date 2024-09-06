Московский ЦСКА проявляет серьёзный интерес к нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Деяну Йовеличу. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, американский клуб не планирует отпускать 25-летнего форварда, поэтому вероятность сделки очень низкая.

В 2024 году Йовелич появился на поле в 22 матчах МЛС, в которых забил 12 мячей и стал автором пяти результативных передач.

Действующий трудовой договор сербского форварда с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца 2025 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Йовелича составляет четыре с половиной миллиона евро.