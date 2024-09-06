«Спартак» рассматривал возможность трансфера форварда из «Ростова»

В ходе трансферного лета «Спартак» рассматривал кандидатуру нападающего «Ростова». Речь идёт о Егоре Голенкове, которого слухи ранее связывали с ЦСКА.

По данным Metaratings, «Спартак» пока отказался от кандидатуры Голенкова в пользу других игроков.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Егора Голенкова в 2 миллиона евро. В различных соревнованиях за ростовчан нападающий провёл 98 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 12 голевых передач на партнёров.

Добавим, что за «Ростов» Егор Голенков выступает с февраля 2022 года.