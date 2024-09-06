Генсек РФС: «Судейство в России становится лучше»

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, ответил на вопрос, доволен ли он работой Милорада Мажича на посту главы департамента судейства.

«Как генеральный секретарь я работой Мажича удовлетворён. Судейство становится лучше. Но это не значит, что ошибок не бывает. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно», - цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Митрофанов отметил, что судейские ошибки происходят во всех турнирах. По словам функционера, главное снижать их количество. Генеральный секретарь РФС заявил, что динамика с судейством в России положительная.