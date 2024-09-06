Алдонин: «ЦСКА будет сложно бороться за чемпионство»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах московской команды в нынешнем сезоне.

«Да, ЦСКА будет сложно бороться за чемпионство. Но в прошлом году тот же «Зенит» обыгрывали. В футболе не всё определяют размер финансов и размер кошелька», - цитирует Алдонина «РБ Спорт».

После семи сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Зенита», располагающегося на вершине, московские «армейцы» отстают на четыре зачётных балла (13 против 17).

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Зенита» на своём поле.