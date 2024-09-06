Алдонин отметил игру Облякова и Мусаева за сборную России

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин отметил выступление Ивана Облякова и Тамерлана Мусаева в товарищеском матче сборных России и Вьетнама.

«Уверенная игра Облякова и Мусаева за сборную – хороший знак для ЦСКА. Понятно, что сейчас рано давать оценку работе Марко Николича и сложно делать какие-то прогнозы на будущее. Прошло всего семь туров», - цитирует Алдонина «РБ Спорт».

ЦСКА сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марко Николича отстаёт на четыре зачётных балла (13 очков против 17).

Напомним, что сборная России в четверг разгромила Вьетнам со счётом 3:0.