Агент сделал прогноз, когда Тюкавин начнёт стабильно забивать

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, высказался о перспективах игрока. В восьми прошедших матчах сезона 2024/2025 форвард смог забить только один гол, расписавшись в воротах «Акрона».

«Он на эмоциях, думаю, сейчас вернётся после сборной и начнёт регулярно забивать. А то у нас пару игр не забил – всё пропало, истерика. Надо иногда терпения набраться и всё нормально пойдёт», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Ближайший матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 15 сентября. В этот день команда Марцела Лички будет принимать «Ахмат» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Сейчас «бело-голубые» занимают шестое место в таблице.