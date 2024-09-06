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Симонян: Я не помню, чтобы кто-то сам уходил из основы «Спартака» в другой клуб

06 Сентября 2024 • 13:40 Комментировать (1)
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Ветеран «Спартака» Никита Симонян высказался об уходе российского форварда Александра Соболева в «Зенит».

Симонян признался, что не помнит таких случаев в истории «Спартака», когда основной футболист команды сам захотел уйти в другой клуб.

«Были случаи, когда забирали в армию и так далее. Время покажет, посмотрим, как там будет», — приводит слова Симоняна «Матч ТВ».

Напомним, Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В конце августа стало известно, что 27-летний нападающий продолжит карьеру в «Зените».

Сообщалось, что на продаже своего футболиста «красно-белые» заработали десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Симонян Александр Соболев ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
06 Сентября 2024 в 13:52
У стариков всегда, что то с памятью. Вот свежий пример Дзюба
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