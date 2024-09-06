Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мовсисян уверен, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство

06 Сентября 2024 • 13:32 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
14.09 19:00

Бывший форвард «Краснодара» Юра Мовсисян поделился комментарием о перспективах «быков» в текущем сезоне чемпионата России.

«В прошлом сезоне «Краснодар» доказал, что может бороться за чемпионство. Я уверен, что в этом году продолжат борьбу», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Экс-игрок отметил, что у «Краснодара» есть очень сильные футболисты, такие как Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

По итогам семи сыгранных матчей подопечные Мурада Мусаева находятся на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке кубанского коллектива 15 зачетных баллов. Отставание «Краснодара» от лидера составляет два очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юра Мовсисян

Новости по матчу

05 Сентября
20:49
Виктор Са: «Смолов — лидер «Краснодара»
18:51
Стоцкий: Игроки «Краснодара» поняли идеи Мусаева
14:51
Уход Кордобы станет серьёзной потерей для «Краснодара» - экс-футболист клуба Пикущак
13:35
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможной покупке Кордобы 1
13:03
Кордобе по силам заменить в «Спартаке» Соболева и Промеса - Кавазашвили
03 Сентября
21:42
Агкацев: «Смолов и Газинский уже взяли на себя роль дядек в «Краснодаре»
21:24
Деменко ответил, смог ли Агкацев заменить Сафонова
18:47
Кафанов назвал самого прогрессирующего вратаря «Ростова»
18:37
Тормена: «Агкацев придаёт много уверенности «Краснодару»
15:28
Наумов: «Ростову» тяжело придётся без Глебова»
01:51
«Краснодар» не претендует на форварда АЕКа Гарсию
02 Сентября
20:51
«Во многих эпизодах Кордоба играет грязно» — Таранов
20:42
Дмитрий Черышев: «Ростов» – строгий середнячок»
19:34
Кафанов: «Агкацев играет очень хорошо»
16:42
Агкацев отреагировал на слова Сафонова о себе
15:05
Агент уверен, что Кривцов будет играть в Англии
14:39
Агкацев рассказал, за счёт чего «Краснодар» выдал беспроигрышную серию
01 Сентября
23:17
В «Ростове» рассказали, есть ли предложение от «Спартака» по Глебову
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Спартак» покупает нового нападающего Сборная Испании может потерять Ямаля Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Известны все претенденты на «Золотой мяч» Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ «Металлург» обыграл СКА в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» на старте КХЛ Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Сентября
14:00 · Россия. Премьер-лига
Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно было договариваться с Кордобой и разгонять неликвид в составе» 1 эксклюзив
13:51 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «ЦСКА будет сложно бороться за чемпионство»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Алдонин отметил игру Облякова и Мусаева за сборную России
13:41 · Россия. Премьер-лига
Агент сделал прогноз, когда Тюкавин начнёт стабильно забивать
13:40 · Россия. Премьер-лига
Симонян: Я не помню, чтобы кто-то сам уходил из основы «Спартака» в другой клуб 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Мовсисян уверен, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство
13:27 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» назвали условие подписания Джикии
13:20 · Россия. Премьер-лига
Семак — о паузе: «Для нас важно перевести дух»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, как Соболева приняли в «Зените»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, когда Соболев дебютирует в «Зените»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о состоянии Глушенкова
12:58 · Россия. Премьер-лига
Силкин указал на проблемы Тюкавина
12:49 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «ЦСКА однозначно нужно усилиться впереди»
12:46 · Россия. Премьер-лига
«Очень плохо»: Отец Тюкавина честно оценил игру «Динамо»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Сергеев сделал правильный шаг»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» назвал Тюкавина разочарованием старта сезона
12:17 · Россия. Премьер-лига
Гацкан рассказал о самом жёстком разносе от Бердыева
12:15 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил игру Глушенкова в «Зените»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Смолов ответил, может ли сыграть в Медиалиге
11:31 · Россия. Премьер-лига
Тарханов оценил переход Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Роналдо претендует на приз игрока месяца в РПЛ
10:19 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов мог перейти в «Зенит» летом
10:01 · Россия. Премьер-лига
В «Дубай Юнайтед» оценили состояние Промеса
09:57 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется Волковым 1
09:48 · Россия. Премьер-лига
Бобёр прокомментировал переход Сергеева в «Крылья Советов»
Все новости
Рекомендуем