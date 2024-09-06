Мовсисян уверен, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство

Бывший форвард «Краснодара» Юра Мовсисян поделился комментарием о перспективах «быков» в текущем сезоне чемпионата России.

«В прошлом сезоне «Краснодар» доказал, что может бороться за чемпионство. Я уверен, что в этом году продолжат борьбу», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Экс-игрок отметил, что у «Краснодара» есть очень сильные футболисты, такие как Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

По итогам семи сыгранных матчей подопечные Мурада Мусаева находятся на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке кубанского коллектива 15 зачетных баллов. Отставание «Краснодара» от лидера составляет два очка.