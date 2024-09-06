В махачкалинском «Динамо» назвали условие подписания Джикии

Защитник Георгий Джикия ещё может перейти в махачкалинское «Динамо» до закрытия летнего трансферного окна в России. По словам президента клуба Гаджи Гаджиева, 30-летний Джикия пополнит состав команды, если не найдёт вариант лучше.

«Жора сказал, что если не найдёт команду покруче, то придёт к нам. Я и клуб ждём его – мяч на стороне Джикии», - цитирует Гаджиева Sport24.

Георгий Джикия покинул «Спартак» по завершению сезона 2023/2024 в связи с истечением срока контракта.

В семи стартовых турах Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» набрало восемь очков (две победы, две ничьи, три поражения). На текущий момент команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице.