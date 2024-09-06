Семак — о паузе: «Для нас важно перевести дух»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, пойдёт ли команде на пользу пауза на матчи сборных.

«Конечно, для нас важно немного перевести дух, в том числе потому, что было много выездных матчей. Сейчас можно потренироваться как следует», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

По итогам семи сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 17 набранных очков.

В рамках восьмого тура подопечные Семака встретятся на выезде с ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени.