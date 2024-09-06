Семак рассказал, как Соболева приняли в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в команде приняли нападающего Александра Соболева.

«Соболев с большим желанием тренируется – ему хочется поскорее набрать хорошую форму и помогать команде. В целом в команде его приняли его хорошо, и я думаю, что все мы ждём его появления на поле», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Напомним, что на прошлой неделе Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака». 27-летний нападающий заключил с «сине-бело-голубыми» контракт на три сезона с опцией продления ещё на год. За «Зенит» Соболев будет играть под номером 7.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 14 сентября – против ЦСКА на выезде.