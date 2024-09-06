Семак рассказал, когда Соболев дебютирует в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущей форме новичка команды Александра Соболева.

Напомним, минувшим летом 27-летний нападающий перебрался в «Зенит» из «Спартака».

«Если не будет форс‑мажора, он сыграет в Казахстане. Александр, конечно, много пропустил. И ему как раз очень важно набирать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Специалист отметил, что Соболева хорошо приняли в команде, и все ждут его появления на поле.

8 сентября «Зенит» проведет товарищеский матч против «Кайрата». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.