Семак высказался о состоянии Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, когда нападающий команды Максим Глушенков вернётся в общую группу.

Напомним, в игре пятого тура чемпионата России футболист сломал руку.

«Пока сроков нет. Это зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодня Максим, конечно, не готов», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, Глушенков стал игроком «Зенита» минувшим летом, перебравшись из «Локомотива».

В составе «сине-бело-голубых» 25-летний нападающий принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, забил девять голов и стал автором одного ассиста.