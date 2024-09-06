Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансферную кампанию «Спартака».

- Разделяете опасения некоторых болельщиков «Спартака» по поводу возможного новика команды Мангаша, который выложил в сеть свои фото в женской одежде и с макияжем?

- Тут вопрос заключается в том, что хочет получить «Спартак». Какие задачи стоят? Купить хорошего игрока, от которого при этом придется прятаться в раздевалке? Не знаю… Какие цели? Вот разговоры о Кордобе для меня более понятные. Тут логика просматривается. Это стало бы очень неплохим вариантом для красно-белых. Я бы даже сказал идеальным. А все осталные покупки, сделанные… Я уже и фамилию его начал забывать.

- Амарал?

- Да. Предыдущие трансферы вызывают определенные вопросы. Пока какое-то непотребство…

- А 16 миллионов – не многовато ли за игрока, у которого остается год контракта с «Краснодаром».

Слушайте, вы чего хотите? Выжидательную позицию занять? Ваше право. Вы уверены, что за Кордобу потом не предложат столько же? По-моему, 16 миллионов за игрока сборной Колумбии, которая дошла до финала Кубка Америки, - вполне адекватно. Если вы за какого-то Угальде платите 13 миллионов, то почему тут не потретиться? Слышал, что не договорились по сумме личного контракта. Но миллион туда-сюда – не проблема. Особенно если разогнать весь тот неликвид, который сейчас есть в составе. Можно было изыскать средства и заполучить хорошего нападающего. Но «Спартак», как показывает жизнь, легких путей не ищет.

- Но сторона Кордобы просила 4-5 миллионов зарплаты. Не многовато?

- 4 – наверное, многовато. Но все же зависит от переговоров. Можно было найти компромисс.

- Думаете?

Всегда можно найти вариант, при котором игрок будет понимать, что вы пошли ему на уступки, но за созданные условия он станет выкладываться на 100 процентов. И все стороны окажутся в плюсе. Не собираюсь никого учить в «Спартаке», там слишком много очень умных. То есть можно договориться и на 4 миллиона. Но человек вам даст результат. А не так, когда накидали по два миллиона всякому непотребству, и где выхлоп? Где отдача?

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- С Кордобой и Барко в составе «Спартак» поборолся бы с «Зенитом» за чемпионство?

Не думаю. Нужен сильный опорник. Есть проблемы в центре поля. Центр обороны вроде вырисовывается. К Бабичу вопросов нет. По первой игре понравился суринамец. Вот если был бы Кордоба, сильный опорник и Барко – тогда да, можно попытаться замахнуться на большее. А пока пробоин в корабле под названием «Спартак» все же многовато.

Александр Сычев