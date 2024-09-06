Силкин указал на проблемы Тюкавина

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре нападающего Константина Тюкавина. В сезоне 2024/2025 Тюкавин пока забил только один гол.

По словам Силкина, Тюкавин переоценил свои возможности. Бывший тренер «бело-голубых» указал на то, что соперники теперь иначе относятся к Константину, а Карраскаль стал больше играть на себя.

«Сейчас у Тюкавина меньше моментов. В этом сезоне Константину будет сложнее. Команды, которые ни за что не борются, мешают играть Тюкавину. Константину не хватает мастерства, чтобы из ничего создать момент и забить гол», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 15 сентября – против «Ахмата» на своём поле.