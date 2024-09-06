Чанов: «ЦСКА однозначно нужно усилиться впереди»

Экс-тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что «армейскому» клубу нужно усилить состав до закрытия летнего трансферного окна.
«Жду до последнего, что ЦСКА кем-то усилится. Однозначно надо усиливаться впереди. Я ничего не думаю о разговорах, что у ЦСКА нет денег. Клуб не раскрывает этого. Ни один из клубов этого не скажет», - передает слова Чанова Legalbet.
Напомним, что после семи туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 13 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Марко Николича на своем поле примут петербургский «Зенит».
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