Чанов: «ЦСКА однозначно нужно усилиться впереди»

«Жду до последнего, что ЦСКА кем-то усилится. Однозначно надо усиливаться впереди. Я ничего не думаю о разговорах, что у ЦСКА нет денег. Клуб не раскрывает этого. Ни один из клубов этого не скажет», - передает слова Чанова Legalbet.