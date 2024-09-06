«Очень плохо»: Отец Тюкавина честно оценил игру «Динамо»

Александр Тюкавин, отец форварда Константина Тюкавина, ответил на вопрос о выступлении «Динамо» в стартовой части сезона.

«Отвечаю я как болельщик. В двух словах: очень плохо. Я говорю именно об игре «Динамо». Как болельщик я хочу увидеть хотя бы подобие игры, чтобы её обсуждать. Пока я игры «Динамо» не вижу», - цитирует отца Тюкавина Metaratings.

В семи прошедших турах Премьер-лиги «Динамо» набрало 13 очков (четыре победы, одна ничья, два поражения). Команда Марцела Лички занимает шестое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «бело-голубые» отстают на четыре зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата «Динамо» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Ахмата» на своём поле.