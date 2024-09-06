Канищев: «Сергеев сделал правильный шаг»

«Сергеев сделал правильный шаг. Но я считаю, что уход Сергеева - потеря для «Зенита». Он мог бы принести ещё большую пользу. Уверен, Иван проявит себя в «Крыльях» и поможет команде», - приводит слова эксперта «Чемпионат».