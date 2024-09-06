Канищев: «Сергеев сделал правильный шаг»

Экс-футболист Александр Канищев поделился мнением о трансфере нападающего Ивана Сергеева из петербургского «Зенита» в самарские «Крылья Советов».
«Сергеев сделал правильный шаг. Но я считаю, что уход Сергеева - потеря для «Зенита». Он мог бы принести ещё большую пользу. Уверен, Иван проявит себя в «Крыльях» и поможет команде», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
О трансфере Сергеева в самарский клуб было объявлено в четверг, 5 сентября. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний центральный нападающий провел три поединка без результативных действий.
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