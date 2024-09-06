Экс-игрок «Динамо» назвал Тюкавина разочарованием старта сезона

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат недоволен игрой нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина на старте нового сезона.
«Что касается разочарований летней части сезона, то хочется, чтобы Тюкавин вернул свою реализацию. А партнёры по команде забивали с его передач. Тогда у Тюкавина будет больше результативных действий», - передает слова Граната «Чемпионат».
В нынешнем сезоне чемпионата России Тюкавин сыграл семь матчей. 22-летний нападающий записал себе в актив гол и результативную передачу.
После семи туров РПЛ «Динамо» с 13 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.
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