Гацкан рассказал о самом жёстком разносе от Бердыева

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан вспомнил самый жёсткий разнос в исполнении тренера Курбана Бердыева.

По словам Гацкана, такой разнос имел место быть после поражения от «Баварии» со счётом 0:5. Перед той игрой футболисты «Ростова» получали удовольствие от фотосессии в классических костюмах и другой активности в медиа, связанной с историческим моментом для клуба.

«Он видел, что мы не сконцентрированы на игре – фоткаемся, веселимся, кайфуем. После матча Бекиич зашёл в раздевалку и тут же начал всех полоскать: «Вы чё вышли вообще?! Вы позорите себя, «Ростов»!» И начал в новеньких кроссовках Louis Vuitton бить по ящикам с водой», - цитирует Гацкана Sport24.

«Ростов» проиграл «Баварии» на выезде со счётом 0:5 на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2016/2017. При этом во втором круге ростовчане обыграли мюнхенцев на своём поле с результатом 3:2.