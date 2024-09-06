Гранат оценил игру Глушенкова в «Зените»

Известный в прошлом футболист Владимир Гранат высказался об игре новичка петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в начале сезона.

«С положительной стороны стоит отметить Максима Глушенкова, который начал сезон очень ярко. Видно, насколько потерял «Зенит» при его отсутствии в заключительных матчах летнего этапа», - передает слова Гацкана «Чемпионат».

Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» минувшим летом. В чемпионате России 25-летний хавбек провел пять матчей и забил семь голов. Последние матчи Максим пропустил из-за повреждения руки.