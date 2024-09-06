Смолов ответил, может ли сыграть в Медиалиге

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос, возможно ли его участие в Медиалиге.

«На сегодняшний день нет, невозможно», - цитирует Смолова «Спорт-Экспресс».

Фёдор Смолов вернулся в «Краснодар» в летнее трансферное окно. В сезоне 2024/2025 нападающий провёл семь матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

«Краснодар» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Мурада Мусаева отстаёт на два зачётных балла (15 против 17).

Ближайший матч «Краснодар» проведёт 14 сентября – против «Ростова».