ЦСКА может гордиться своей академией, футболисты успешно представляют клубы РПЛ, а лидеры уезжают в Европу

Продолжаем исследовать количество воспитанников ведущих команд, играющих в РПЛ, и рассказываем о спартаковской академии.

«Армейцы» могут смело гордиться своей академией, сейчас в команде немало её воспитанников. Разумеется, отдельно важно выделить Игоря Акинфеева, который уже более 20 лет защищает ворота ЦСКА. В этом сезоне за «красно-синих» сыграли также Лукин, Кисляк, Яковлев и Глебов, а Владислав Тороп выходил в Кубке. Стоит отметить Тамерлана Мусаева, который провёл немало времени в академии ЦСКА, а также вспомнить Федора Чалова, который перебрался в ПАОК.

За «Зенит» выступает Владислав Караваев, в академии ЦСКА был и Андрей Мостовой. Интересно, что сразу двое воспитанников «армейцев» в «Спартаке. Правда, Павел Маслов за основную команду так и не сыграл, а вот Никита Чернов провёл немало игр за ЦСКА. Также в академии клуба в какой-то момент были Зорин и Игнатов.

За «Локомотив» успешно играют Александр Сильянов и Наир Тикнизян, а за «Рубин» 2 матча провел Артур Нигматуллин. В составе «Крыльев Советов» Иван Олейников, а за «Ростов» выходит Константин Кучаев, который в очередной раз пробует реанимировать карьеру. Сразу двое воспитанников ЦСКА играют за «Динамо Махачкала»: более молодой Антон Крачковский и опытный Сердер Сердеров.

В составе «Пари НН» на поле в РПЛ выходил Никита Ермаков, а Дмитрий Коляда сыграл в Кубке России. В составе нижегородцев и Константин Марадишвили, восстанавливающийся после травмы. В «Химках» с капитанской повязкой выходит Хетаг Хосонов, два мяча забил за клуб Антон Заболотный, летом ушедший как раз из ЦСКА.

Получается, в этом сезоне РПЛ сыграли 19 воспитанников академии «армейцев». Разумеется, говоря об академии ЦСКА, нельзя не упомянуть Александра Головина, который в прошлом сезоне попал в символическую сборную чемпионата Франции, а сейчас является капитаном «Монако».

Сергей Румянцев