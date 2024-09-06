Тарханов оценил переход Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»

Экс-рулевой самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из петербургского «Зенита».
«Правильно, что Сергеев перешёл в «Крылья Советов», в «Зените» он не имел постоянной игровой практики. Сергеев возьмёт на себя бразды лидера команды, которым был до «Зенита», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что о трансфере 29-летнего россиянина в самарский клуб было объявлено в четверг, 5 сентября.
По итогам семи туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» с шестью очками занимают десятое место в турнирной таблице.
Бан пользователя