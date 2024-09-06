Роналдо претендует на приз игрока месяца в РПЛ

Пресс-служба РПЛ представила имена номинантов на звание лучшего футболист в августе. В список попали сразу восемь игроков.

За индивидуальный приз поборются следующие футболисты: Максим Глушенков («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»), Вендел («Зенит»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Обляков (ЦСКА), Роналдо («Ростов»), Эсекькель Барко («Спартак») и Евгений Латышонок («Зенит»).

Обладатель награды определится по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

После семи туров чемпионата России первое место занимает петербургский «Зенит». Вторым идет «Краснодар», а третьим – «Локомотив».