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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роналдо претендует на приз игрока месяца в РПЛ

06 Сентября 2024 • 11:25 Комментировать

Пресс-служба РПЛ представила имена номинантов на звание лучшего футболист в августе. В список попали сразу восемь игроков.

За индивидуальный приз поборются следующие футболисты: Максим Глушенков («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»), Вендел («Зенит»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Обляков (ЦСКА), Роналдо («Ростов»), Эсекькель Барко («Спартак») и Евгений Латышонок («Зенит»).

Обладатель награды определится по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

После семи туров чемпионата России первое место занимает петербургский «Зенит». Вторым идет «Краснодар», а третьим – «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
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