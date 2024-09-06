Зайнутдинов мог перейти в «Зенит» летом

Глава федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов поведал о несостоявшемся трансфере полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из «Бешикташа» в петербургский «Зенит» минувшим летом.
«Было много разговоров и предложений. Со мной он тоже советовался. В итоге Зайнутдинов остался в «Бешикташе». Уважаю такой выбор и считаю, что Бактиер правильно делает, заточился на Европу, пусть дальше идет», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Зайнутдинов перешел в стамбульский клуб летом прошлого года. До переезда в Турцию полузащитник три года провел в московском ЦСКА.
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