Зайнутдинов мог перейти в «Зенит» летом

«Было много разговоров и предложений. Со мной он тоже советовался. В итоге Зайнутдинов остался в «Бешикташе». Уважаю такой выбор и считаю, что Бактиер правильно делает, заточился на Европу, пусть дальше идет», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».