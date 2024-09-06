В «Дубай Юнайтед» оценили состояние Промеса

Гендиректор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану высказался о состоянии новичка команды Квинси Промеса. О трансфере нидерландского игрока в клуб из ОАЭ было объявлено в четверг, 5 сентября.

«Наши специалисты, которые очень скрупулезно поработали с Квинси в течение дня, сказали, что игрок в хорошем состоянии. У Промеса горят глаза. Вечером была тяжелая тренировка, новичок ее выдержал», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес минувшим летом покинул московский «Спартак» в связи с завершением трудового соглашения. Новый клуб форварда выступает во второй лиге ОАЭ.