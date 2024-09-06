«Арсенал» интересуется Волковым

Защитник подмосковных «Химок» Захар Волков может продолжить карьеру в Мелбет-Первой лиге.

Согласно информации журналистов Metaratings.ru, заинтересованность в подписании футболиста проявляет тульский «Арсенал», который стремится вернуться в Премьер-лигу. «Оружейники» начали экстренные поиски нового защитника из-за травм двух игроков оборонительной линии. Препятствием трансферу Волкова является его оклад в размере двух миллионов рублей в месяц. «Арсенал» не может повторить такое предложение.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел три поединка за «Химки», не отметившись голевыми действиями.