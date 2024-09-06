Бобёр прокомментировал переход Сергеева в «Крылья Советов»

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о переходе в клуб нападающего Ивана Сергеева.
«Сергеев поможет «Крыльям» в этом сезоне. Требования, коллектив и Самару он знает, поэтому его переход - однозначное усиление. На Сергеева будут рассчитывать как на основного игрока», - передает слова бывшего футболиста Legalbet.
Напомним, что Бобёр перешел в «Крылья Советов» из петербургского «Зенита».
После семи туров Российской премьер-лиги самарская команда набрала шесть баллов и располагается на десятой строчке в турнирной таблице.
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