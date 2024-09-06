Колосков: «Как тренер Кержаков пока никто»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о тренерской карьере бывшего нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Александра Кержакова.
«Кержаков уходит из клубов регулярно, не проработав долгий срок. Два-три месяца поработает - уйдет. Значит, проблема не в работодателе, а в нем самом. Как тренер Кержаков пока никто», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».
Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Кайрат» (Казахстан). Российский специалист возглавлял команду три месяца, а третьего сентября покинул свой пост. До этого он тренировал «Томь», «Нижний Новгород», «Кармиотиссу» и «Спартак» (Суботица).
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