В « Дубай Юнайтед» высказались о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Илие Чебану, который являет генеральным директором «Дубай Юнайтед», высказался о возможном возвращении новичка команды Квинси Промеса в московский «Спартак».
«Промес очень сильно любит «Спартак»! Он любит ромбик, любит болельщиков. Это его жизнь и семья. Там, где есть Квинси, всегда есть «Спартак» и наоборот», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».
В четверг, 5 сентября, было официально объявлено о переходе Промеса в «Дубай Юнайтед», выступающий во втором дивизионе ОАЭ. Квинси заключил трудовое соглашение с клубом до завершения нынешнего сезона.
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