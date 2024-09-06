«Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой

Московский «Спартак» продолжает подыскивать усиление в атакующую линию команды.

Как стало известно журналисту Ивану Карпову, в поле зрения руководства «красно-белых» попал форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку. Столичный клуб рассматривает албанца в качестве альтернативы Джону Кордобе, с которым не удалось договориться о сотрудничестве.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Даку провел семь поединков. На счету 26-летнего нападающего пять забитых мячей и две голевые передачи. Трудовой договор Мирлинда с «Рубином» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость албанца оценивается в три миллиона евро.

Кордоба сорвал трансфер в «Спартак»