Рапопорт назвал команду, которая не красит РПЛ

Экс-тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением об игре воронежского «Факела» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«В РПЛ есть несколько команд, которые сложно смотреть. Сложнее всего наблюдать за «Факелом». Показывают самый неинтересный футбол. Это одна из команд, которая не красит РПЛ», - передает слова специалиста Legalbet.
Напомним, что в последнем поединке Российской премьер-лиги «Факел» потерпел разгромное поражение от «Ростова» со счетом 1:4.
После семи проведенных туров чемпионата страны воронежская команда набрала четыре балла и замыкает турнирную таблицу.
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