Комбаров отреагировал на трансфер Промеса

Экс-футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров отреагировал на переход бывшего одноклубника Квинси Промеса в клуб «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

«Брат, поздравляю», - оставил сообщение Комбаров в своих социальных сетях.

Напомним, что о трансфере 32-летнего нидерландского форварда в «Дубай Юнайтед» было объявлено на этой неделе. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения текущего сезона.

Промес покинул «Спартак» минувшим летом в связи с истечением срока контракта. Он играл за «красно-белых» с 2014 по 2018 год и вернулся в команду зимой 2021-го.