​Гаврилов: «Сильной сборную России не назовёшь»

Сборная России сыграла свой первый сентябрьский товарищеский матч, команда Валерия Карпина легко забила команде Вьетнама три безответных мяча. Ветеран отечественного футбола, блестящий в прошлом игрок «Спартака» в 80-е годы прошлого столетия, Юрий Гаврилов, не впечатлён увиденным. У него не повернулся язык назвать сборную России сильной:

- Сильной нашу команду сейчас назвать нельзя, конечно. Все же в матчах с такими соперниками нужно показывать более статусную игру, - цитирует слова Гаврилова «РБ Спорт»

В следующем товарищеском матче российская сборная сыграет с Таиландом.