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​Гаврилов: «Сильной сборную России не назовёшь»

06 Сентября 2024 • 04:54 Комментировать
Вьетнам
0:3
РОССИЯ

Сборная России сыграла свой первый сентябрьский товарищеский матч, команда Валерия Карпина легко забила команде Вьетнама три безответных мяча. Ветеран отечественного футбола, блестящий в прошлом игрок «Спартака» в 80-е годы прошлого столетия, Юрий Гаврилов, не впечатлён увиденным. У него не повернулся язык назвать сборную России сильной:

- Сильной нашу команду сейчас назвать нельзя, конечно. Все же в матчах с такими соперниками нужно показывать более статусную игру, - цитирует слова Гаврилова «РБ Спорт»

В следующем товарищеском матче российская сборная сыграет с Таиландом.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Гаврилов

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