​Семшов: «Закономерная победа, никто не сомневался»

Сборная России сыграла свой первый сентябрьский товарищеский матч, команда Валерия Карпина легко забила команде Вьетнама три безответных мяча. Своим мнением о матче поделился Игорь Семшов, в прошлом также поигравший в составе российской сборной. Он заявил, что не сомневался в успехе российской сборной.

- Если брать по игре, в первом тайме практически возле наших ворот ничего не было, а во втором, наверное, это влажность и духота сказались, усталость была небольшая, и соперник подходил. В целом закономерная победа, в ней никто не сомневался. Все только думали, сколько мы забьем, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем матче российская сборная сыграет с Таиландом.